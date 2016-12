Relonch, le immagini della fotocamera

Cristiano Ghidotti,

Relonch è una fotocamera compatta diversa da tutte le altre in commercio: non è dotata di un display e le immagini scattate vengono inviate ad un server cloud dove un sistema di intelligenza artificiale si occupa della loro ottimizzazione e gestione. Saranno visualizzabili dall'utente solo a partire dal giorno successivo, un po' come accadeva ai tempi della pellicola.

Sarà in vendita solo a partire dal 2018, con una formula particolare: per averla sarà necessario mettere mano al portafogli e sborsare 99 dollari all'anno per l'iscrizione al servizio. Nel prezzo è incluso il dispositivo.