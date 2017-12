Renault SYMBIOZ, le immagini della concept car

Cristiano Ghidotti,

Elettrica, connessa e dotata di una tecnologia avanzata per la guida autonoma: Renault SYMBIOZ è la nuova concept car presentata dall'automaker francese. L'anima hi-tech e ad alto tasso di innovazione della vettura si intuisce già dalle linee della carrozzeria, ma è all'interno dell'abitacolo che si mostra in tutta la sua completezza. Sul cruscotto sono presenti tre ampi schermi touch per l'accesso alle informazioni sul viaggio e alle funzionalità dedicate all'intrattenimento. Non manca nemmeno la possibilità di interagire con il veicolo da remoto, sfruttando ad esempio un'app installata sullo smartwatch.