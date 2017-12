Rinspeed Snap, le immagini del concept

Cristiano Ghidotti,

Modulare, elettrico e personalizzabile: Rinspeed Snap è il nuovo veicolo concept che guarda al futuro della mobilità, mosso da un sistema dedicato alla guida autonoma e in grado di offrire un'esperienza del tutto inedita ai passeggeri. Un mezzo pensato per integrarsi alla perfezione nell'era della Mobility as a Service ormai alle porte.

Considerata la sua natura sperimentale di proof-of-concept, con tutta probabilità non arriverà sul mercato in quest forma. Il prototipo verrà comunque mostrato dal team svizzero a Las Vegas, in occasione dell'evento CES 2018 in scena all'inizio di gennaio.