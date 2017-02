Samsung Galaxy A5 (2017), le immagini

Luca Colantuoni,

Il Galaxy A5 (2017) è il più potente tra i nuovi modelli della serie che Samsung ha portato in Italia. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio e vetro, uno schermo Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD e integra un processore octa core Exynos 7880 a 1,9 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Le due fotocamere hanno una risoluzione di 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.9. Oltre ai tradizionali moduli per la connettività wireless (WiFi, Bluetooth, GPS e LTE) sono anche presenti i chip NFC e MST per i pagamenti con Samsung Pay. Non mancano il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow. Il prezzo del Galaxy A5 (2017) è 429,00 euro.