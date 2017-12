Samsung Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018), immagini

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018), successori dei Galaxy A5 (2017) e A7 (2017). I due smartphone condividono design, materiali e molte specifiche, ad eccezione della diagonale dello schermo, la massima quantità di RAM e la capacità della batteria. Il Galaxy A8 (2018) ha un Infinity Display da 5,6 pollici con risoluzione full HD+ (2220x1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9, 4 o 6 GB di RAM e batteria da 3.000 mAh. Il Galaxy A8+ (2018) possiede uno schermo da 6 pollici, 4 GB di RAM e batteria da 3.500 mAh.

Entrambi integrano un processore Exynos 7885 e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. I nuovi smartphone hanno una doppia fotocamera frontale con sensori da 16 e 8 megapixel, fotocamera posteriore da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il lettore di impronte digitali è sotto la fotocamera posteriore.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat. I Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018) saranno in vendita da gennaio. I prezzi sono, rispettivamente, 499 e 599 euro. Non è noto se entrambi verranno distribuiti in Italia.