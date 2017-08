Samsung Galaxy Note8, le foto della presentazione

Cristiano Ghidotti,

Un focus sui dettagli che caratterizzano il design del Galaxy Note8. Il nuovo phablet di casa Samsung nasce dalla consapevolezza degli errori commessi con la generazione precedente, evolvendo sia dal punto di vista delle prestazioni che per quanto riguarda le funzionalità offerte. Presente l'immancabile pennino per scrivere o disegnare direttamente sull'ampio display da 6,3 pollici.

Un dispositivo indirizzato a chi non vuol scendere a compromessi nemmeno in termini di produttività, come testimonia anche l'inclusione gratuita del dock DeX (che trasforma il device in un vero e proprio computer desktop) nel bundle offerto a chi effettua l'acquisto in pre-ordine. L'uscita è fissata per il 15 settembre, al prezzo di 999 euro.