Samsung Galaxy S8, immagini leak

A poche ore dalla presentazione ufficiale, un sito tedesco ha pubblicato tutte le specifiche dei Galaxy S8 e S8+, insieme alle immagini ufficiali e ai prezzi. Entrambi gli smartphone integrano processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Le fotocamere hanno una risoluzione di 12 e 8 megapxiel con apertura f/1.7 e autofocus. Le uniche differenze sono la diagonale dello schermo Super AMOLED (5,8 e 6,2 pollici) e la capacità della batteria (3.000 e 3.500 mAh).

Oltre ai tradizionali chip per la connettività wireless sono presenti lo scanner dell'iride, il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. I prezzi per la Germania sono 799 e 899 euro. Gli utenti italiani dovranno sborsare 30 euro in più.