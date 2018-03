Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Direttamente dall'evento Unpacked 2018, andato in scena nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona, le immagini di Galaxy S9 e Galaxy S9+. Sono i due nuovi smartphone top di gamma del catalogo Samsung, in arrivo sul mercato il 16 marzo. A migliorare è soprattutto il comparto fotografico, grazie alla dotazione di un'ottica con apertura variabile che semplifica l'acquisizione di immagini con una buona qualità in ogni condizione di luce. L'aggiunta della registrazione video in slow motion (fino a 960 fps), una profonda integrazione di Bixby e della sua intelligenza artificiale, maggiore potenza di calcolo e colorazioni inedite sono le altre novità.