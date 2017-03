Samsung Gear 360 (2017), le immagini

Cristiano Ghidotti,

Insieme ai nuovi smartphone top di gamma Galaxy S8 e Galaxy S8+ è stata annunciata anche Samsung Gear 360 (2017). La videocamera rappresenta un'evoluzione rispetto al modello dello scorso anno, sia in termini di design (non è più necessario affidarsi al piccolo treppiede esterno) che di funzionalità, come dimostra l'introduzione del supporto al formato 4K e allo streaming live.

I due sensori CMOS da 8,4 megapixel posizionati sui lati sono affiancati da altrettante ottiche fish-eye con apertura del diaframma f/2.2, per catturare tutto ciò che si trova nei dintorni. È inoltre compatibile con i device della linea iPhone e con i computer, sia Windows che macOS. Arriverà sul mercato nel corso della primavera, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 euro.