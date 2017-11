Samsung Gear IconX (2018), le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

La nuova versione 2018 di Samsung Gear IconX, vista da vicino: non solo auricolari wireless, ma anche fitness tracker per il monitoraggio dell'attività fisica indipendente dallo smartphone e lettore musicale con 4 GB di memoria interna per lo storage dei brani. Sul lato è presente un touchpad per l'interazione tramite gesture e non manca nemmeno il supporto ai comandi vocali.

Con l'applicazione mobile fornita da Samsung è possibile configurare nel dettaglio Gear IconX (2018) e le sue funzionalità, anche per ottenere consigli su come migliorare le proprie performance durante le sessioni di allenamento, con un allenatore virtuale sempre pronto a fornire suggerimenti in cuffia. Il prezzo di lancio consigliato è 229,00 euro, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Black, White e Air Superiority Blue.

Samsung Gear IconX (2018) Cuffie Wireless per Telefono, In-Ear, Binaurale, Touch, Nero [Versione Francese] è oggi disponibile su Amazon a 221 €