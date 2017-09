Samsung Gear Sport, immagini dello smartwatch

Luca Colantuoni,

Il Gear Sport è uno dei tre dispositivi indossabili presentati da Samsung all'IFA 2017 di Berlino. Si tratta di uno smartwatch con display Super AMOLED da 1.2 pollici (360x360 pixel) con cassa in acciaio inossidabile resistente all'acqua fino ad una profondità di 50 metri. Il cinturino ha uno spessore di 20 millimetri e può essere sostituito con altri modelli. Le dimensioni e il peso sono inferiori a quelle del Gear S3.

Lo smartwatch integra un processore dual core a 1 GHz, 768 MB di RAM, 4 GB di storage, accelerometro, giroscopio, barometro, GPS e cardiofrequenzimetro, oltre ai moduli per la connettività wireless (WiFi e Bluetooth). È presente anche un chip NFC per i pagamenti mobile con Samsung Pay. Il Gear Sport sarà in vendita da fine ottobre ad un prezzo di 349,99 euro.