Samsung Notebook 9 (2018), immagini

Luca Colantuoni,

Samsung ha presentato i nuovi laptop di fascia alta con sistema operativo Windows 10. I Notebook 9 (2018) saranno disponibili in due versioni con schermo full HD da 13,3 e 15 pollici. Quest'ultimo verrà offerto anche con scheda video NVIDIA GeForce MX150. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 16 GB di RAM, SSD PCIe NVMe fino a 1 TB, porte USB Type-C e 3.0, uscita HDMI, slot microSD, webcam a 720p e lettore di impronte digitali.

Il Notebook 9 Pen è invece un convertibile con display da 13,3 pollici, processore Intel Core i7, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe NVMe fino a 512 GB. Questo modello può essere utilizzato come un tablet, ruotando lo schermo e sfruttando la stilo S Pen in dotazione. La fotocamera ad infrarossi consente di effettuare il login attraverso il riconoscimento facciale. I nuovi notebook saranno in vendita nelle prossime settimane.