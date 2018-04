Samsung Notebook Odyssey Z, immagini

Luca Colantuoni,

Samsung Notebook Odyssey Z è il primo gaming laptop del produttore coreano con processori Intel Core i7 a sei core basati sull'architettura Coffee Lake. La dotazione hardware comprende uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD, fino a 16 GB di RAM, SSD con capacità fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria GDDR5 dedicati.

Il layout del notebook è piuttosto originale, in quanto la tastiera è stata spostata verso il basso, mentre il touchpad è alla sua destra. Questa soluzione è stata adottata per implementare il sistema di raffreddamento Z AeroFlow Cooling System. Il laptop sarà disponibile in Corea e Cina. Non è noto se e quando arriverà in Europa. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede piuttosto elevato.