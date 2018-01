Samsung SSD 860 PRO e 860 EVO, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Tecnologia V-NAND per ottimizzare l'utilizzo dello spazio interno e controller MJX in grado di gestire anche il carico di lavoro di una workstation per le nuove SSD Samsung: le unità 860 PRO e 860 EVO sono disponibili con capacità da 250 GB a 4 TB (molti i tagli intermedi in vendita), così da soddisfare le esigenze di archiviazione dell'utenza consumer e di quella professionale. Si arriva a velocità di 560 MB/s in lettura e 530 MB/s in scrittura, particolarmente utili per salvare anche i contenuti multimediali più pesanti. Il debutto sul mercato è previsto entro la fine di gennaio, con prezzi a partire rispettivamente da 159,26 euro per le 860 PRO e 113,99 euro per le 860 EVO.