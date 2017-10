Sidewalk Labs: il quartiere Quayside a Toronto

Cristiano Ghidotti,

Il team Sidewalk Labs di Alphabet-Google ha intenzione di recuperare l'area dell'Eastern Waterfront di Toronto, dando vita a quello che nei progetti approvati dalle autorità locali incarnerà l'idea di "quartiere del futuro": Quayside.

Sarà a tutti gli effetti una smart city, una zona in cui l'innovazione incontrerà la sostenibilità, una piattaforma di test per le self-driving car e per le nuove tecnologie. Lì sorgerà anche il quartier generale canadese di bigG, all'interno di un polo che mira ad attirare realtà imprenditoriali e startup, con un'attenzione particolare alla qualità della vita dei residenti.