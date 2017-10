SNES Mini, le nostre foto

Cristiano Ghidotti,

Il nome completo è Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, ma fin da subito è stata ribattezzata SNES Mini. È la riedizione in miniatura di una console storica, capace all'inizio degli anni '90 di tracciare un solco indelebile nell'evoluzione del mercato videoludico.

L'azienda nipponica rilancia il Super Nintendo con una riproposizione della piattaforma in scala ridotta, accompagnata da un catalogo di 21 giochi preinstallati, per cimentarsi fin da subito in sfide single player o multigiocatore (con i titoli supportati) in compagnia di un amico. Un vero e proprio tuffo nel glorioso passato a 16-bit, una gioia per tutti i retrogamer.

Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System è oggi disponibile su Amazon a 79 €