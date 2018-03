Sony a7 III, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Dotata di un sensore full frame CMOS Exmor R da 24,2 megapixel, la nuova Sony a7 III è una mirrorless caratterizzata da prestazioni avanzate: sistema AF con 693 punti a rilevamento di fase e 425 di contrasto, modalità raffica fino a 10 fps, stabilizzazione ottica a cinque assi incorporata, registrazione video in formato 4K e autonomia estesa. Eredita funzionalità e specifiche dell'ammiraglia a9 e della a7R III come il doppio slot per le schede SD. Il debutto sul mercato è fissato per l'aprile 2018, con la possibilità di acquistare il solo corpo macchina oppure il kit con l'obiettivo SEL2870.