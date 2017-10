Sony a7R III, le immagini della mirrorless

Cristiano Ghidotti,

Evoluzione del modello a7R II lanciato nel 2015, la nuova Sony a7R III mantiene pressoché inalterato il look del corpo macchina (pur aggiungendo un joystick e il pulsante AF ON), andando però a integrare novità di rilievo a livello di specifiche: migliora anzitutto il sistema autofocus, ora più rapido, così come la raffica che arriva a 10 fps. Il sensore full frame da 42,4 megapixel è affiancato dal processore BIONZ X di ultima generazione.

Non mancano un mirino elettronico con pannello OLED ad alta definizione, il display LCD posteriore con superficie touchscreen e l'aggiunta di uno slot USB Type-C da sfruttare per la ricarica della batteria. Il debutto sul mercato europeo è fissato per il novembre 2017, al prezzo di 3.500 euro per il corpo macchina.