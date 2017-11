Sony a7R III: il test della mirrorless, gli scatti

Cristiano Ghidotti,

Ereditando alcune caratteristiche dall'ammiraglia a9 e migliorando specifiche chiave rispetto al modello Mark II lanciato nel 2015 (anche sulla base dei feedback raccolti), la nuova Sony a7R III offre performance elevate soprattutto in termini di autofocus e raffica: si arriva a 10 fps in pieno formato, anche con scatto silenzioso, una velocità sufficiente anche per rispondere alle esigenze di chi pratica la fotografia sportiva. Abbiamo avuto modo di mettere alla prova la mirrorless, con sensore full frame da 42,4 megapixel e processore BIONZ X di ultima generazione, nei suggestivi spazi della Residenza Vignale, a Milano.