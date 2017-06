Sony a9, le foto del test

Cristiano Ghidotti,

Abbiamo messo alla prova Sony a9, nuova mirrorless top di gamma che si rivolge ai professionisti. Lo abbiamo fatto in un contesto dove la macchina può esprimere al meglio il suo potenziale: in ambito sportivo, dove la velocità (fino a 20 fps in formato RAW) è essenziale per immortalare soggetti in rapido movimento, fotografando cavalli e amazzoni presso il Centro Ippico La Vigna di Lainate (MI).

Gli scatti presenti in questa galleria sono il risultato di post-produzione: è possibile vedere i file originali e consultare i dati EXIF allegati nella gallery di Webnews su Flickr. Le ottiche utilizzate sono il grandangolo 16-35 f/2.8 G Master e il teleobiettivo 70-200 f/2.8 G Master.