Sony a9, le immagini della mirrorless full frame

Cristiano Ghidotti,

Una mirrorless che punta ai professionisti della fotografia: la nuova Sony a9 unisce performance avanzate a un corpo macchina dalle dimensioni contenute, offrendo così grandi potenzialità in fase di scatto e la portabilità tipica delle compatte.

Nella scheda tecnica spicca il sensore CMOS full frame da 24,2 megapixel, che affiancato al processore BIONZ X garantisce l'acquisizione in modalità raffica fino a 20 fps. Non mancano poi il sistema autofocus da 693 punti e la registrazione video in 4K che strizza l'occhio ai filmmaker. Arriverà negli Stati Uniti il 25 maggio al prezzo di 4.500 dollari per il solo corpo macchina, mentre il debutto in Europa dovrebbe avvenire entro il mese successivo.