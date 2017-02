Sony Bravia OLED A1, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Il design One Slate di Sony Bravia OLED A1 è pensato per nascondere alla vista sia gli altoparlanti che il piedistallo, aiutando così lo spettatore a concentrarsi su ciò che importa davvero: lo schermo. Questo è reso possibile grazie all'impiego di una tecnologia chiamata Acoustic Surface, che attraverso l'integrazione di attuatori sul retro trasformano di fatto il pannello in un grande speaker.

Dal punto di vista delle funzionalità smart, la piattaforma Android TV garantisce l'accesso ai servizi di streaming e alle applicazioni, mentre la compatibilità con lo standard di Chromecast permette di condividere rapidamente e in modo semplice i contenuti multimediali da smartphone, tablet o computer, in modalità wireless.