Sony RX10 IV, le immagini della fotocamera

Ingrandimento ottico 25x, fino alla lunghezza focale 600 mm (equivalente 35 mm), per la nuova compatta superzoom della linea Cyber-shot. Il modello Sony RX10 IV migliora rispetto al predecessore soprattutto in termini di performance: l'accoppiata formata dal sensore CMOS Exmor RS da 20,1 megapixel e dal processore BIONZ X permette di arrivare a 24 fps in modalità raffica.

Non manca poi la registrazione video in formato 4K a 24 fps o in Full HD a 120 fps, per creare suggestivi slow motion. Il debutto sul mercato è fissato per l'ottobre 2017, al prezzo indicativo di 2.000 euro per il vecchio continente.