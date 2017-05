Sony XE90, le immagini della TV

Cristiano Ghidotti,

Un televisore connesso, equipaggiato con il sistema operativo Android TV di Google per la fruizione semplificata dei contenuti in streaming, supporto alla risoluzione 4K e alla visualizzazione dei contenuti in modalità HDR (High Dynamic Range). Sony XE90 racchiude questo concentrato di tecnologia in un design elegante, che ben si adatta a ogni tipo di spazio domestico.

La gestione delle immagini è affidata al processore X1. Quattro i formati disponibili: 49 pollici (123 cm), 55 pollici (129 cm), 65 pollici (164 cm) e 75 pollici (189 cm), con prezzi a partire da 1.599 euro per arrivare a 4.999 euro.