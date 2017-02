Sony Xperia XA1 e XA1 Ultra, immagini

Luca Colantuoni,

Sony ha presentato al MWC 2017 di Barcellona due smartphone di fascia media con telaio in alluminio e processore octa core MediaTek Helio P20. La caratteristica migliore è la fotocamera posteriore con sensore Exmor RS da 23 megapixel, apertura f/2.0 e autofocus ibrido. La dotazione hardware di Xperia XA1 comprende anche un display HD da 5 pollici, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash e fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il modello XA1 Ultra possiede invece uno schermo full HD da 5,5 pollici, 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e fotocamera frontale da 16 megapixel. Su entrambi è installato Android Nougat. Xperia XA1 sarà in vendita da fine aprile a 299,99 euro, mentre per Xperia XA1 Ultra non ci sono informazioni su disponibilità e prezzo.