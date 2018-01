Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra, immagini

Luca Colantuoni,

Xperia XA2 e XA2 Ultra sono i nuovi smartphone annunciati da Sony al CES 2018 di Las Vegas. Entrambi integrano un processore octa core Snapdragon 630, una fotocamera posteriore da 23 megapixel e moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE Cat. 13/12. Le principali differenze sono lo schermo full HD (5,2 e 6 pollici), la dotazione di RAM (3 e 4 GB), lo storage (32 e 32/64 GB) e la capacità della batteria (3.580 e 3.300 mAh).

Xperia XA2 possiede una singola fotocamera frontale da 8 megapixel, mentre Xperia XA2 Ultra integra una dual camera frontale con sensori da 8 e 16 megapixel. Il telaio è in alluminio anodizzato, mentre il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. I due smartphone saranno in vendita nel mese di febbraio. Sony non ha svelato i prezzi, né la data di arrivo in Europa.