Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, immagini

Luca Colantuoni,

Xperia XZ2 e XZ2 Compact, annunciati da Sony al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, sono smartphone di fascia alta con processore Snapdragon 845. Entrambi hanno uno schermo 18:9 (5,7 pollici per Xperia XZ2 e 5 pollici per XZ2 Compact) con risoluzione full HD+ (2160x1080 pixel) e condividono buona parte dei componenti interni, ad eccezione della batteria (3.180 e 2.870 mAh, rispettivamente).

Il design è una delle novità introdotte con questi modelli. Sony ha scelto infatti un telaio (alluminio e vetro per Xperia XZ2 e policarbonato per XZ2 Compact) con una curvatura posteriore e angoli arrotondati. La fotocamera Motion Eye da 19 megapixel permette di registrare video 4K HDR nel formato HLG e video full HD in slow motion a 960 fps.

Entrambi integrano altoparlanti stereo, ma solo il modello da 5,7 pollici offre il Dynamic Vibration System che converte i suoni in vibrazioni. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. L'arrivo sul mercato è previsto per aprile.