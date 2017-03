I Trekker di Street View nel vulcano di Vanuatu

Cristiano Ghidotti,

Le spettacolari immagini catturate dal team di Street View sull'isola di Ambryn, nell'arcipelago Vanuatu, situato nell'Oceano Pacifico. Gli esploratori Geoff Mackley e Chris Horsly si sono caricati sulle spalle il Trekker, uno zaino equipaggiato con 15 obiettivi fotografici progettato per catturare immagini a 360 gradi dell'ambiente circostante, così da poterle poi condividere con il mondo attraverso la piattaforma di Google.

Hanno affrontato i temibili crateri di due vulcani attivi: Benbow e Marum, sfidando le temperature elevate sprigionate dalla lava situata a pochi metri di distanza. Il risultato è di sicuro impatto. L'iniziativa è stata messa in campo dal gruppo di Mountain View in collaborazione con le autorità locali, per promuovere il turismo nella zona.