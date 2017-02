TV LED Panasonic: EX780, EX700, EX600, ES500, ES400

Cristiano Ghidotti,

Pieno supporto all'alta definizione, modalità HDR e design ricercato (basato sul progetto Art & Interior) per le TV LED presentate da Panasonic per il 2017. Non mancano nemmeno funzionalità smart come l'accesso a Internet per lo streaming dei contenuti.

Le linee EX780, EX700 e EX600 offrono pannelli con risoluzione Ultra HD, mentre ES500 e ES400 si fermano alla risoluzione Full HD. Tutti i modelli saranno in vendita, anche in Italia, a partire dal marzo 2017. Da segnalare la possibilità di personalizzarne i piedistalli, così da integrare al meglio i televisori in ogni stile di arredamento.