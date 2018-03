Video Tuner per Windows Phone 8.1, immagini

Luca Colantuoni,

Nokia ha sviluppato diverse app fotografiche di ottima qualità. Ora Microsoft, o meglio gli ex dipendenti dell'azienda finlandese, ha realizzato un'app per il video editing su smartphone Lumia. Sono presenti tutte le funzionalità base, come taglio, rotazione, esposizione, saturazione e contrasto, ma anche feature più avanzate, tra cui modifica della velocità di riproduzione e aggiunta di una traccia musicale (solo MP3 senza DRM).

Video Tuner legge e salva nel formato MP4, copia le clip su OneDrive e condivide il risultato sui social network. L'app gratuita è già disponibile sul Windows Phone Store ed è compatibile esclusivamente con Windows Phone 8.1.