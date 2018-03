WhatsApp Chiamate, le immagini

Cristiano Ghidotti,

Le Chiamate di WhatsApp sono una realtà, almeno sui dispositivi Android, dove è possibile telefonare in modo del tutto gratuito. Tutto ciò che bisogna fare è installare la versione aggiornata dell'applicazione, per veder comparire la nuova funzionalità all'interno della schermata principale.

Con questa mossa WhatsApp entra in diretta competizione con le altre soluzioni dedicate alla comunicazione VoIP, come Skype, evolvendo in una suite completa per restare in contatto con amici, colleghi e familiari. Il debutto è previsto entro le prossime settimane anche su iOS e più avanti, con tutta probabilità, anche all'interno dell'app per telefoni Windows Phone.