Xiaomi Mi 6, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato in Cina il nuovo Mi 6, smartphone di fascia alta con telaio in acciaio inossidabile e vetro (c'è anche una versione in ceramica), schermo full HD da 5,15 pollici, processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Oltre al nuovo design "four-side 3D glass", il produttore cinese ha introdotta un'altra novità, ovvero la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel.

Grazie alle ottiche grandangolo e teleobiettivo è possibile applicare l'effetto bokeh, mettendo a fuoco il soggetto in primo piano. Gli utenti possono sfruttare anche la stabilizzazione ottica a quattro assi per ottenere scatti perfetti e il riconoscimento facciale per migliorare la tonalità del viso.

Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat con l'interfaccia MIUI 8. Il Mi 6 sarà disponibile dal 28 aprile in Cina. Non è da escludere l'eventuale arrivo in Europa, ma Xiaomi non ha fornito dettagli in merito.