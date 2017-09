Xiaomi Mi A1, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha presentato in India il suo primo smartphone Android One, quindi privo della nota interfaccia MIUI. Il Mi A1 riceverà quindi aggiornamenti di sicurezza in maniera rapida e Android 8.0 Oreo entro fine anno. Le specifiche sono le stesse del Mi 5X: telaio unibody in alluminio, display full HD da 5,5 pollici, processore Snapdragon 625, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel sono stati scelti un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con zoom 2x, una configurazione simile a quella dell'iPhone 7 Plus. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Lo smartphone sarà disponibile in India dal 12 settembre. Successivamente arriverà in altri paesi, ma l'elenco non include l'Italia. Il prezzo è di circa 200 euro.