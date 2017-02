YouTube Go, le immagini dell’applicazione

Cristiano Ghidotti,

A qualche mese di distanza dall'annuncio, debutta oggi YouTube Go, una versione dell'applicazione di streaming video ottimizzata dal gruppo di Mountain View per ridurre al minimo il consumo del traffico dati. Tra le funzionalità incluse, le più interessanti sono senza alcun dubbio quelle che riguarda il supporto alla riproduzione dei filmati in modalità offline e la possibilità di condividerli con gli amici tramite modulo Bluetooth.

È ufficialmente disponibile solo in India, ma grazie al file APK è già possibile installarla su qualsiasi smartphone o tablet con sistema operativo Android.