ZTE Axon M, immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Lo ZTE Axon M è uno smartphone con telaio in alluminio e due schermi da 5,2 pollici (1920x1080 pixel) uniti tramite una cerniera che permette di usare la modalità "tent" come avviene per i notebook convertibili. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. La singola fotocamera da 20 megapixel con apertura f/1.8 può essere utilizzata fotocamera posteriore o frontale, passando da uno schermo all'altro.

Lo smartphone permette di usare una sola app che copre entrambi i display (Extend), due app affiancate (Dual) e la stessa app su due schermi (Mirror). Ciò è possibile sfruttando la funzionalità split-screen (multi-window) di Android Nougat. Lo ZTE Axon M sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone tramite gli operatori AT&T e NTT Docomo. Il prezzo è circa 730 dollari.