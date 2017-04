Di Filippo Vendrame, 27 aprile 2017

Acer Aspire 5 è un pratico e tradizionale notebook con cui effettuare tutte le attività di ogni giorno, che si tratti si lavoro, di studio o di svago. Basato sul sistema operativo Windows 10 di Microsoft, questo modello di Acer può diventare un perfetto compagno di lavoro di tutti i giorni anche per quelle operazioni più complesse che solitamente richiedono un PC performante. Oltre a navigare su internet, leggere la posta elettronica, redarre documenti con Office e guardare filmati di ogni tipo su YouTube ed altri portali video similari, Acer Aspire 5 può essere tranquillamente utilizzato anche per l’editing fotografico ed il lavoro di pubblicazione online.

Acer Aspire 5 si configura, dunque, come un ottimo compagno di lavoro ma anche come un perfetto strumento per l’intrattenimento casalingo. In altri termini è il fulcro centrale attorno al quale gli utenti possono gestire le proprie intense attività.

Acer Aspire 5: la recensione

Acer Aspire 5: design (↑)

Solido e ben costruito, Acer Aspire 5 non manca di offrire anche un pizzico di eleganza perchè anche l’occhio vuole la sua parte. Sebbene lo schermo da 15,6 pollici non configuri questo notebook per essere utilizzato molto in movimento, sicuramente i suoi ingombri non eccessivi lo rendono comunque non complesso da trasportare. In ogni caso, proprio grazie al suo definito display è anche ideale come sostituto di un piccolo PC Desktop della casa o dell’ufficio.

Solido e molto concreto, può essere utilizzato tranquillamente in tutti gli ambienti.

Acer Aspire 5: scheda tecnica (↑)

Acer Aspire 5 è un notebook che può tranquillamente sostituire un piccolo PC Desktop e proprio per questo dispone di specifiche tecniche sicuramente molto interessanti in grado di accontentare anche i palati più fini.

L’Aspire 5 è dotato di processori Intel Core fino alla settima generazione e delle più recenti schede grafiche NVIDIA GeForce, con un massimo di 20 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz. Per quanto riguarda lo storage, è possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni, con dischi rigidi fino a 2 TB, o SSD M.2 fino a 256 GB.

Le avanzate prestazioni multimediali sono ciò che distingue l’Aspire 5 dalla massa. Il display da 15,6 pollici HD o Full HD con tecnologia IPS fornisce colori coerenti anche da ampi angoli di visualizzazione, mentre Acer TrueHarmony offre un audio realistico. Mentre due microfoni digitali con Acer Purified.Voice garantiscono una grande esperienza con Cortana, la certificazione Skype for Business assicura immagini nitide e comunicazioni senza ritardi. Per collegare ulteriori periferiche, sono a disposizione una porta USB 3.1 Type-C (Gen 1), una porta USB 3.0 che supporta la ricarica dei dispositivi collegati anche spenti e altre due porte USB 2.0.

Galleria di immagini: Acer Aspire 5, immagini

Il tutto senza dimenticare la presenza di Windows 10 che permette di sfruttare tutti i vantaggi della nuova piattaforma made in Microsoft compresi gli elevati standard di sicurezza, fondamentali per il lavoro, e l’accesso a tutte le ultimissime soluzioni della casa di Redmond come le applicazioni universali, OneDrive e tanto altro ancora.

Specifiche tecniche che rendono, dunque, Acer Aspire 5 un’ottima scelta per chi cerca un prodotto estremamente valido, flessibile, dalle ottime potenzialità ma senza che questo comporti esborsi esagerati.

Specifiche complete:

Schermo : 15“, HD 1366 x 768 o FHD 1920 x 1080

: 15“, HD 1366 x 768 o FHD 1920 x 1080 Processore : 7th Gen Intel Core i7 / i5 / i3; AMD FX/A12

: 7th Gen Intel Core i7 / i5 / i3; AMD FX/A12 Memoria : DDR4 2400 MHz, sino a 20GB

: DDR4 2400 MHz, sino a 20GB GPU : NVIDIA GeForce 940MX; Intel HD; AMD Radeon RX540

: NVIDIA GeForce 940MX; Intel HD; AMD Radeon RX540 Storage : HDD: 500GB / 1 TB / 2 TB M.2 SSD: 128 / 256 GB

: HDD: 500GB / 1 TB / 2 TB M.2 SSD: 128 / 256 GB Autonomia : sino a 7 ore

: sino a 7 ore Sistema operativo: Windows 10

Acer Aspire 5: disponibilità e prezzo (↑)

L’Acer Aspire serie 5 sarà disponibile nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 699,00 euro a seconda del modello scelto. Una volta disponibile potrà essere acquistato nella declinazione preferita sia attraverso gli eshop della rete che presso tutte le principali catene di elettronica.