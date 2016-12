Di Luca Colantuoni, 21 dicembre 2016

Il Surface Studio è probabilmente uno dei migliori PC all-in-one sul mercato. Il prodotto di Microsoft ha tuttavia un prezzo troppo elevato e quindi accessibile solo ad un ristretto numero di persone. Un’alternativa altrettanto valida e soprattutto economica è rappresentata dalla nuova serie Aspire C di Acer che arriverà in Italia nelle prossime settimane. L’azienda taiwanese offre due modelli da 22 e 24 pollici basati su Windows 10, ma gli utenti possono scegliere anche FreeDOS o Linpus Simple Linux.

Acer Aspire C 22 e C 24: all-in-one sottili e robusti

I due PC all-in-one sembrano a prima vista moderne TV con cornici ultra sottili. Anche lo spessore è molto ridotto: solo 8 millimetri. Oltre all’estetica, Acer ha curato molto l’ergonomia, in quanto è possibile inclinare lo schermo da -5 a 20 gradi, in modo da trovare l’angolo migliore per vedere un film o lavorare con gli strumenti di produttività. Il supporto in metallo garantisce invece robustezza e stabilità al PC. I display da 21,5 e 23,8 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) sono sormontati da una webcam HD che può essere sollevata e puntata in qualsiasi direzione o collegata ad altri dispositivi. Nella parte inferiore del telaio sono stati posizionati gli altoparlanti stereo.

Dotazione hardware

Il modello da 21,5 pollici integra un processore quad core Intel Celeron J3160 a 1,6 GHz, 4 o 8 GB di RAM DDR3L e un hard disk SATA da 500 GB, mentre il modello da 23,8 pollici integra un processore dual core Intel Core i3-6100U a 2,3 GHz, 8 GB di RAM DDR4 e un hard disk SATA da 1 TB. La connettività è garantita dai chip Gigagit Ethernet, WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0 LE.

Tutte le porte sono sulla parte posteriore: due USB 3.0, due USB 2.0, RJ45, jack per microfono e auricolari. La webcam integra un microfono che permette di effettuare video chiamate senza cuffie oppure di utilizzare i comandi vocali per interagire con Cortana, l’assistente personale incluso in Windows 10.

Disponibilità e prezzo

Gli Acer Aspire C 22 e C 24 sono attualmente in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo compreso tra 449,99 e 699,99 dollari. Il produttore taiwanese ha già predisposto la pagina in italiano sul sito ufficiale, quindi è sicuramente previsto l’arrivo anche nel nostro paese.