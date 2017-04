Di Cristiano Ghidotti, 27 aprile 2017

Tutte le funzionalità di un tradizionale PC desktop, la compattezza tipica dei computer all-in-one e una cura particolare per quanto riguarda il design. Il nuovo Acer Aspire U27 nasce per rispondere alle più svariate esigenze degli utenti, andando a integrarsi in modo armonioso all’interno di ogni ambiente. Il tutto con un’ampia libertà di personalizzazione del comparto hardware.

Acer Aspire U27: tutti i dettagli

Il fatto che Aspire U27 sia stato premiato con il riconoscimento iF Design Award 2017 è già di per sé sufficiente per comprendere quale sia il livello di cura riposta da Acer nella fase di progettazione. Lo si nota fin dal primo sguardo, non appena l’occhio cade sul telaio ultrasottile da 12 mm, supportato da un elegante stand in metallo che poggia sulla superficie con una particolare “forma a V”. Integrato il subwoofer per la riproduzione di musica e sonoro con bassi profondi, mentre sul retro sono nascosti sia il pulsante di accensione che le porte dedicate alla connettività (quattro USB delle quali una Type-C, un ingresso e un’uscita HDMI, più lo slot Ethernet).

Fiore all’occhiello in tema di progettazione è il sistema di raffreddamento LiquiLoop, che elimina completamente la necessità di impiegare ventole. Ciò che si ottiene è un funzionamento del computer assolutamente silenzioso. Sfruttando l’evaporazione e la condensa di un liquido per il trasporto e la dissipazione del calore, si ottengono inoltre benefici in termini di efficienza energetica, estendendo inoltre la longevità del prodotto evitando il verificarsi di dannosi accumuli di polvere. Così Jeff Lee (General Manager, Stationary Computing, IT Products Business di Acer), descrive la tecnologia.

Siamo molto orgogliosi di poter proporre nei nostri PC all-in-one l’innovativo e premiato sistema di raffreddamento Acer LiquidLoop. Il design dell’Aspire U27 è così sottile così da poter essere utilizzato proprio come un complemento dell’arredamento, grazie anche alla silenziosità del prodotto.

A questo si aggiunge un sistema intelligente per la gestione dei cavi che mantiene l’area di lavoro pulita e senza ingombri, con lo schermo che può essere inclinato da -5 a 25 gradi, così da poter trovare facilmente la migliore angolazione per il massimo comfort. Le dimensioni complessive sono pari a 641x488x12 mm, mentre il peso si attesta a 8,5 Kg.

Scheda tecnica (↑)

Il monitor da 27 pollici Full HD (risoluzione 1920×1080 pixel) proposto da Aspire U27 ben si adatta agli utilizzi più differenti: dall’editing fotografico all’elaborazione video, fino alla gestione dei documenti e alla riproduzione dei contenuti multimediali. Il display può inoltre contare sulla tecnologia proprietaria ExaColor che si occupa di correggere la resa dei colori e di ottimizzare il livello di contrasto, anche quando il segnale proviene da una fonte esterna utilizzando l’ingresso HDMI. Inoltre, il sistema BlueLightShield limita l’emissione di luce blu, mentre Flickerless che riduce l’affaticamento degli occhi. Lato sonoro, Dolby Audio Premium offre un suono di qualità sia durante la visione dei film che nell’esecuzione dei giochi e nell’ascolto della musica.

In base alle specifiche esigenze, l’acquirente può scegliere tra diverse configurazioni hardware, trovando il giusto equilibrio tra prezzo e performance. Si possono integrare processori Intel Core di settima generazione (i5 o i7) per disporre di una notevole potenza di calcolo, affiancando RAM fino a un massimo di 32 GB (DDR4 a 2400 MHz), così da poter gestire qualsiasi carico di lavoro in modo agevole. La GPU è invece una Intel HD Graphics 620. Per quanto riguarda lo storage, sono disponibili hard disk da 2,5 pollici fino a 2 TB o SSD fino a 512 GB. Opzionale la dotazione di moduli Intel Optane per ridurre notevolmente i tempi di caricamento. La connessione a Internet può avvenire sia tramite il già citato slot Ethernet sia mediante il modulo WiFi 802.11ac/a/b/g/n.

Lato software, il PC è equipaggiato al lancio con l’edizione Home del sistema operativo Windows 10 di Microsoft e fin dal debutto può contare sulle nuove funzionalità introdotte dal gruppo di Redmond con il pacchetto Creators Update. È ovviamente garantita la piena compatibilità con programmi e applicazioni di ogni tipo, dedicati sia alla produttività che all’intrattenimento multimediale, nonché al gaming.

Non manca nemmeno il supporto a Windows Hello, che sfruttando al webcam HD frontale permette a tutti i membri della famiglia di accedere agli account personali in modo rapido e sicuro, senza nemmeno dover digitare la password: è un sistema di autenticazione biometrica che si basa sul riconoscimento facciale. A questo si aggiunga la certificazione per l’utilizzo di Skype for Business che assicura una comunicazione nitida e priva di lag durante le videoconferenze.

Prezzo e disponibilità (↑)

I computer all-in-one della serie Aspire U27 saranno disponibili per l’acquisto nei territori della regione EMEA, Italia compresa, a partire dall’agosto 2017, con prezzi da 1.599 euro per la configurazione base.