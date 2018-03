Di Filippo Vendrame, 8 gennaio 2018

Acer Chromebook 11 2018 è la nuova linea di Chromebook che il costruttore ha presentato in occasione del CES 2018 di Las Vegas. Trattasi di prodotti pensati per offrire prestazioni elevate in diversi ambiti come la produttività e l’intrattenimento, garantendo, sempre, un’elevata autonomia d’utilizzo. I nuovi Acer Chromebook 11 permettono di unire all’interno di un solo prodotto tutti i vantaggi della piattaforma Chrome OS di Google, prestazioni elevate ed un prezzo estremamente competitivo.

Come tutti i Chromebook, anche questi nuovi modelli trovano il loro migliore ambiente d’utilizzo nell’ambito della produttività e grazie al supporto allo store digitale di Google Play sono ottimi anche per giocare online ed offline.

Acer Chromebook 11

Acer Chromebook 11: design (↑)

La nuova famiglia degli Acer Chromebook 11 dispone di un design estremamente elegante e compatto. Con un peso di appena 1.1 Kg e con uno spessore estremamente ridotto di appena 18 mm sono prodotti eccellenti per essere utilizzati in movimento. Gli Acer Chromebook 11 sono quindi perfetti per essere sfruttati in ogni luogo senza dover temere per l’autonomia visto che il costruttore dichiara sino a 10 ore d’utilizzo con una singola ricarica.

La struttura fanless dei nuovi Chromebook 11 di Acer garantisce anche un miglior confort d’utilizzo visto che il computer scalda molto poco e non emette i fastidiosi rumori delle ventole di dissipazione del calore.

Acer Chromebook 11: scheda tecnica (↑)

I nuovi Acer Chromebook 11 2018 offrono una scheda tecnica davvero molto interessante. I nuovi Chromebook di Acer dispongono di un display da 11,6 pollici IPS da 1366 x 768 pixel che può essere touch nel modello CB311-8HT o senza il supporto al touch screen nel modello CB311-8H. Il processore adottato è un Intel Celeron di utilissima generazione, garanzia di buone prestazioni e di bassi consumi. 4GB è la dotazione standard di memoria RAM mentre è possibile optare tra 16GB o 32GB di memoria di archiviazione eMMC espandibile tramite le canoniche memorie microSD.

Galleria di immagini: Acer Chromebook 11 2018, le immagini

I nuovi Acer Chromebook 11 dispongono di due porte USB 3.1 di tipo C che permettono di caricare il dispositivo, di alimentare periferiche esterne, di trasferire rapidamente dati e di consentire un collegamento ad uno schermo HD esterno.

Presenti anche due porte USB 3.0 standard ed il Bluetooth 4.2 e per quanto riguarda la connettività i nuovi Acer Chromebook 11 dispongono di un modulo Wi-Fi 2×2 MIMO 802.11ac. Da evidenziare la presenza anche di una webcam HDR integrata, di un microfono e dell’audio stereo.

Punto di forza dei nuovi Acer Chromebook 11 la perfetta e completa integrazione con il Google Play fin dal momento del lancio. Questo significa che gli acquirenti potranno contare su milioni di applicazioni Android da poter scaricare ed installare per migliorare sia la produttività che l’intrattenimento.

Per utilizzare un Chromebook è necessario solamente disporre di un account Google e proprio per questo, questi prodotti sono anche perfetti per essere condivisi tra più utenti. Effettuando l’accesso con le proprie credenziali si avranno subito a disposizione Gmail, Google Documenti, app, estensioni, segnalibri e tanto altro ancora.

Inoltre, per sua concezione, Chrome OS è anche particolarmente sicuro. Il sistema operativo di Google viene costantemente aggiornato in automatico per garantire la massima protezione da tutte le più recenti minacce della rete. Inoltre, gli utenti possono utilizzare Google Drive per salvare tutti i loro file che saranno sempre disponibili in un ambiente protetto anche nel caso il Chromebook andasse perso o si rompesse.

Acer Chromebook 11: disponibilità e prezzo (↑)

I nuovi Acer Chromebook 11 2018 saranno disponibili nell’area EMEA a partire dal mese di aprile 2018 con prezzi a partire da 379 euro (modello touch) e da 319 euro (modello senza il touch). Tuttavia, il costruttore avverte che le specifiche esatte, i prezzi e le disponibilità potrebbero variare leggermente in base ai mercati dove i nuovi Acer Chromebook 11 saranno messi in vendita.