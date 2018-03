Di Filippo Vendrame, 27 marzo 2018

Acer Chromebook Tab 10 è un tablet pc dotato del sistema operativo Chrome OS e sviluppato specificatamente per il mondo scolastico. Trattasi di un prodotto pensato per essere utilizzato nelle aule delle scuole per aiutare i ragazzi nell’apprendimento. Gli studenti potranno quindi sfruttare le potenzialità del sistema operativo di Google come velocità, sicurezza e semplicità per approfondire le materie oggetto di studio: una svelta votata all’efficienza ed al miglior rapporto qualità/prezzo, caratteristiche utili a rendere il nuovo Acer Chromebook Tab 10 (D651N) come un’opzione ideale per l’accompagnamento delle attività scolastiche.

Acer Chromebook Tab 10 unisce tutti gli ultimi progressi negli ambiti di hardware e supporto software per portare una esperienza di apprendimento significativa ad una gamma ancora più ampia di studenti. Il nuovo Acer Chromebook Tab 10 sprona gli studenti a scoprire nuovi modi di comprendere il mondo che li circonda. James Lin, General Manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business di Acer.

Acer Chromebook Tab 10

Acer Chromebook Tab 10: design (↑)

Il nuovo tablet pc di Acer punta molto sulla leggerezza e sull’ergonomia per aiutare gli studenti ad una semplice gestione del device in classe. Il design diventa in tale contesto un elemento fondamentale, poiché ingombro e peso potrebbero altrimenti facilmente rappresentare un ostacolo sia all’uso che all’adozione stessa dello strumento nelle proprie abitudini quotidiane. L’accesso ad un dispositivo di grande portabilità e comodità abilita invece quegli usi ai quali è poi la scuola a dover istruire i ragazzi: il tablet si mette al servizio, offrendo tutte le caratteristiche che un genitore o un insegnante pretendono da uno strumento di studio.

Proprio per questo motivo, l’Acer Chromebook Tab 10 offre dimensioni compatte (172,2 x 238,2 x 9,98 mm) ed un peso sufficientemente contenuto (550 g). Questo significa che il nuovo tablet pc di Acer potrà essere trasportato dentro e fuori le aule con facilità e potrà essere gestito anche dai ragazzi che dispongono di mani piccole. Tenerlo sotto il banco o dentro alla zaino non sarà un problema, quindi: peso, volume ed ergonomia sono specificatamente pensati per il contesto e le funzioni per cui è stato immaginato il device. E quest’ultimo è quindi in grado di assolvere al meglio alle proprie funzioni.

Acer Chromebook Tab 10 è offerto nella brillante e iconica colorazione blu cobalto. Il telaio del tablet pc dispone anche di uno speciale alloggiamento dove può essere collocato il pennino Wacom con il quale i ragazzi potranno interagire a schermo.

Scheda tecnica (↑)

La scheda tecnica di questo dispositivo è molto interessante. Il nuovo Acer Chromebook Tab 10 dispone di un brillante display touch IPS da 9,7 pollici con risoluzione QXGA da 2048 x 1536 pixel (264 pixel per pollice). Per garantire sempre le massime prestazioni, Acer ha deciso di dotate questo tablet pc del processore OP1 di Rockchip (2 core Cortex A72 più 4 core Cortex A53) con 4 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile attraverso le classiche memorie microSD.

Nonostante sia un tablet pc per la scuola, il nuovo Acer Chromebook Tab 10 dispone comunque di due fotocamere: quella posteriore con sensore da 5MP e quella anteriore con sensore da 2 MP. Presenti anche due altoparlanti ed un microfono che permettono di sfruttare l’app Google Hangouts per comunicare sfruttando la fotocamera anteriore.

Galleria di immagini: Acer Chromebook Tab 10, le immagini

Acer Chromebook Tab 10 dispone anche del Wi-Fi 2×2 MIMO 802.11ac, del Bluetooth 4.1 e dell’USB 3.1 Type-C che permette sia di caricare il dispositivo che di effettuare il trasferimento rapido dei dati e di connettere il tablet pc a un display HD. Presente anche il sempre utile Jack per le cuffie da 3,5 mm che può essere utilizzato anche per collegare altoparlanti esterni.

Acer Chromebook Tab 10 integra una batteria da 34 Wh che secondo il produttore dovrebbe garantire sino a 9 ore di autonomia. La dotazione di serie comprende anche un pennino Wacom EMR che permette di disegnare o prendere appunti direttamente sullo schermo. Il pennino non richiede una batteria per poter funzionare.

Dal punto vista software, il nuovo Acer Chromebook Tab 10 dispone dell’ultima declinazione di Chrome OS. Il dispositivo, dunque, può avere il pieno accesso alle applicazioni Android presenti all’interno del Play Store di Google come tutti i Chromebook di ultima generazione. Questo significa la possibilità di installare ed eseguire migliaia di applicazioni differenti.

Questo prodotto è venduto con licenza Chrome Education. Questo significa che gli amministratori IT potranno gestire questo tablet alla stessa maniera con cui gestiscono tutti gli altri computer Chrome OS. Queste figure potranno, quindi, tranquillamente effettuare aggiornamenti, configurare app e gestire estensioni e policy.

Grazie al fatto che Chrome OS può essere configurato per supportare l’accesso a più utenti differenti, questo nuovo tablet pc è un prodotto ideale per la scuola dove potrà essere tranquillamente utilizzato da più alunni. Tutti i dati sono protetti all’interno del Cloud di Google ed il sistema operativo è aggiornato in maniera del tutto automatica per garantire sempre la massima affidabilità e sicurezza.

Nel prossimo futuro Acer Chromebook Tab 10 supporterà anche Expeditions AR, una tecnologia di realtà aumentata che permetterà di studiare in maniera interattiva: prove tecniche di futuro, laddove l’informatica è destinata ad essere sempre di più non solo supporto allo studio, ma parte integrante delle strategie di apprendimento e pieno compendio alle attività quotidiane nei processi di conoscenza.

Acer Chromebook Tab 10: disponibilità e prezzo (↑)

Acer Chromebook Tab 10 sarà disponibile a partire dal mese di maggio nelle regioni EMEA. Il prezzo ufficiale per il mercato italiano non è stato ancora comunicato, ma quello americano è pari a 329 dollari.