Di Cristiano Ghidotti, 25 maggio 2017

New entry nel catalogo di dispositivi mobile del produttore taiwanese: annunciato un tablet che, per design e specifiche tecniche equipaggiate, è indirizzato principalmente a chi cerca una soluzione portatile dedicata alla fruizione dei contenuti multimediali “on the go” con una qualità elevata, sia video (film in streaming, visualizzazione delle fotografie ecc.) che audio (musica). La nuova versione dell’Acer Iconia Tab 10, nome in codice A3-A50, mira ad offrire un elevato rapporto qualità-prezzo e l’accesso allo smisurato catalogo di applicazioni dell’ecosistema Android.

Acer Iconia Tab 10 (2017): tutti i dettagli

Erede del modello 2016, il tablet mostra fin dal primo sguardo la propria natura votata alla multimedialità, con un design che mette in evidenza i quattro altoparlanti integrati per garantire un’esperienza di ascolto della musica senza compromessi, grazie anche alla dotazione di un subwoofer per la riproduzione delle frequenze più basse. Un sistema 4.1, insomma, da portare sempre con sé, con pieno supporto alla tecnologia Dolby DTS-HD Premium Sound. Il tutto con un profilo dallo spessore comunque sottile, inferiore ai 9 mm, come si può osservare dalla carrellata di immagini seguente.

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante del prodotto è rappresentato da un processore quad core MediaTek che garantisce una potenza di calcolo sufficiente a soddisfare le esigenze più comuni. La batteria, invece, è caratterizzata da una capacità che assicura fino a otto ore di funzionamento continuo con una sola ricarica. Non mancano poi il modulo Bluetooth per la connettività con altri dispositivi o accessori e quello WiFi 802.11ac per l’accesso a Internet senza rallentamenti. Trovano posto sulla scocca anche una fotocamera frontale dedicata alle videochiamate e un secondo sensore posizionato sul retro, per immortalare ciò che circonda l’utente. Chi lo desidera può affidarsi a una tastiera BT fisica per rendere più semplice e pratica la scrittura e l’editing dei testi sul display da 10 pollici.

Quantum Dot (↑)

La tecnologia Quantum Dot, a cui spesso ci si riferisce anche con la sigla QLED nel segmento dei televisori, è basata sull’impiego di nanocristalli semiconduttori per la realizzazione di schermi caratterizzati da una notevole profondità di colore, con una luminosità elevata e un’ampia gamma cromatica. Questo si traduce nella possibilità di aver un display che mostra immagini molto più vivide rispetto a quanto avviene con i pannelli tradizionali. Un valore aggiunto per dispositivi come Iconia Tab 10 dedicati principalmente alla fruizione dei contenuti multimediali.

Il sistema operativo equipaggiato dal tablet al momento del lancio sul mercato è Android 7.0 Nougat, che tra le altre funzionalità offre anche il supporto nativo alla modalità split-screen dedicata al multitasking, così da poter sfruttare al meglio lo spazio offerto dal display e mostrare più applicazioni in contemporanea, affiancando due finestre all’interno di un’unica schermata. Acer ha poi scelto di integrare alcune caratteristiche pensate appositamente per semplificare le attività e le operazioni di tutti i giorni.

Tra queste figurano ad esempio EZ WakeUp che permette di accendere il dispositivo o aprire una determinata applicazione con un rapido gesto, EZ Snap per la cattura immediata di uno screenshot con un triplo tocco delle dita (le immagini possono poi essere facilmente modificate e condivise, in forma privata o sui social network), EZ Mode dedicata alla personalizzare dell’interfaccia (ad esempio per il parental control e per la protezione dei dati personali) e Memory Cleaner che ottimizza la gestione di memoria e spazio di archiviazione per garantire performance sempre elevate. Si segnala inoltre la presenza di Acer MediaMaster, uno strumento che permette agli utenti di impostare le loro preferenze per diversi tipi di film o di musica.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il lancio del nuovo Acer Iconia Tab 10 è fissato per l’ottobre 2017 in tutti i territori EMEA, Italia compresa, al prezzo di 249 euro.