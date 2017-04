Di Marco Grigis, 27 aprile 2017

Acer rilancia la sfida degli orologi dedicati al fitness con un modello davvero originale: arriva Leap Ware, il compagno perfetto per l’allenamento smart. Uno smartwatch dall’estetica elegante, ma al contempo sportiva, pensato per garantire a tutti gli appassionati un monitoraggio costante delle proprie performance. Un dispositivo certamente adatto a un pubblico variegato, poiché facile da usare e declinato sia per assicurare l’esperienza dei neofiti che dei professionisti dello sport.

Dal quadrante circolare e dotato di una piena compatibilità con gli universi iOS e Android, il dispositivo Acer è in grado di porsi sul mercato grazie al suo prezzo allettante, ma soprattutto per le sue funzioni, degne di qualsiasi rivale oggi disponibile.

Acer Leap Ware: tutti i dettagli

Prezzo e disponibilità (↑)

Il nuovo Leap Ware è stato presentato nel corso dell’evento next@acer di New York, oltre ai numerosi altri dispositivi che l’azienda ha voluto lanciare in questa occasione. Per i paesi EMEA, la disponibilità effettiva è attesa nel terzo trimestre dell’anno, anche se alcune funzioni potrebbero variare da nazione a nazione.

Il prezzo è alla portata di qualsiasi consumatore: i listini partono da 139 euro, per uno degli smartwatch declinati al fitness più convenienti oggi presenti sul mercato.

L’orologio smart fitness Leap Ware si caratterizza per un design elegante e minimale, senza tuttavia perdere di vista le peculiarità che, di norma, caratterizzano i dispositivi wearable pensati per lo sport. Il quadrante è perfettamente circolare, quest’ultimo racchiuso in una scocca di acciaio inux imbrunito, completata da tre poco ingombranti tasti laterali. I pulsanti sono stati progettati per non sporgere inutilmente rispetto alla cassa, garantendo così non solo un più rifinito profilo laterale, ma anche l’assenza di fastidi durante l’uso. Nella dotazione base, il cinturino morbido, con aggancio classico, garantisce la massima stabilità sul polso.

Grazie al suo display di 42 millimetri, pari a 1.6 pollici, la visione è agevole in qualsiasi condizioni d’uso, anche all’aperto. Inoltre, dato l’inserimento di un vetro Gorilla Glass di ultima generazione, non vi saranno rischi anche durante l’allenamento più estremo, in particolare sul fronte di graffi e affini.

L’hardware del nuovo Leap Ware è decisamente degno di nota, a partire dal suo chipset, che rappresenta il cuore pulsante di ogni funzione. Il dispositivo è infatti dotato di un chipset MediaTek MT2523, abbinato a un sensore biometrico MediaTek MT2511, capace di monitorare l’intera performance sportiva grazie alla rilevazione di frequenza cardiaca, resistenza, livelli di stress e fatica dell’utente, nonché esposizione ai raggi ultravioletti.

Ottima è anche l’autonomia garantita dalla batteria, pensata per assicurare dai tre ai cinque giorni consecutivi con una singola carica, in condizioni normali di utilizzo. Di certo un vantaggio competitivo rispetto ad altri produttori, poiché permette agli utenti di approfittare di un monitoraggio prolungato nel tempo, ad esempio durante un viaggio o, ancora, qualora non si avesse l’immediata possibilità di collegarlo a una fonte di energia.

Così come già accennato, oltre alla scocca in acciaio inox imbrunito, il Leap Ware vede un vetro frontale Gorilla Glass SR+, dalla durezza elevata, per resistere il più possibile ai graffi. Una peculiarità, quest’ultima, che risulterà certamente gradita dagli appassionati di sport estremi. Lo stesso vetro, inoltre, garantisce una più che fluida sensibilità al tatto, per un’interazione touchscreen priva di intoppo. Non è però tutto, poiché il Leap Ware è anche stato progettato per essere compatibile con lo standard IPX7, quindi può resistere all’esposizione accidentale all’acqua fino a un metro, per 30 minuti consecutivi. Può essere perciò usato durante gli esercizi senza timori per il sudore, impiegato sotto la pioggia o, ancora, non deve essere rimosso quando ci si lava le mani.

Il nuovo orologio per il fitness di Acer è compatibile con smartphone aggiornati a iOS 8 e successivi e Android 5 e successivi, una scelta che rende il device praticamente compatibile con la gran parte dei telefoni Apple e di altri produttori oggi in circolazione.

Tutte le sue funzioni vengono gestite dall’applicazione Liquid Life, dalle incredibili potenzialità. Gli utenti possono verificare le chiamate sullo schermo dello smartwatch, ad esempio, oppure sfruttare il display del telefono come dashboard. Si possono quindi impostare i propri obiettivi di fitness, per ricevere motivazioni mirate durante l’allenamento, mentre le stesse sessioni di sport sono registrate e mostrate sullo smartphone tramite l’ausilio di un simpatico avatar, progettato per dimostrare i progressi raggiunti. Inoltre, in futuro sarà possibile guadagnare Power Coin su prestazioni specifiche, quali la corsa o la bicicletta, sfidando poi i propri amici per la raccolta di più valuta virtuale possibile. Tale moneta, fatto non da poco, potrà essere impiegata per riscattare oggetti, premi e sconti nel Market Liquid Life.