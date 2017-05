Di Filippo Vendrame, 25 maggio 2017

Acer Nitro 5 è un nuovo notebook Windows 10 pensato per il così detto “casual gaming“, in grado, cioè, di offrire altissime prestazioni in qualsiasi condizione d’uso ma anche di offrire un’esperienza di gioco di eccellente qualità in caso di necessità. Questo è possibile grazie all’utilizzo di soluzioni hardware di ultima generazione che garantiscono la massima flessibilità d’uso.

Il tutto incorniciato all’interno di un design affilato e tagliante caratterizzato da una cerniera rossa che corre lungo la scocca che richiama la natura gaming del notebook. Un prodotto, dunque, che colpisce sia alla vista che al tatto grazie alla sue enormi potenzialità.

Acer Nitro 5 è, dunque, un notebook che può soddisfare anche i palati più fini, sia di chi cerca un prodotto adatto alla produttività, chi un compagno fedele di gioco

Acer Nitro 5: la recensione

Acer Nitro 5: design (↑)

Acer Nitro 5 colpisce subito alla vista. Del resto, oggi, anche l’occhio vuole la sua parte ed il nuovo notebook di Acer sicuramente offre un design elegante e moderno che fa chiaramente trasparire la grande “potenza bruta” che si nasconde all’interno della scocca. Acer Nitro 5 dispone di un telaio nero opaco con finiture sottili. In particolare si menziona anche la presenza di una tastiera retroilluminata rossa come la cerniera che correre lungo la scocca. Tasti WASD e il touchpad sono evidenziati in rosso per facilitarne l’uso.

Acer Nitro 5: scheda tecnica (↑)

Acer Nitro 5 è disponibile in diverse configurazioni per poter soddisfare un po’ tutte le esigenze. Innanzitutto lo schermo, un 15.6 pollici IPS Full HD, permette di godere di un’eccellente esperienza di gioco. Per ottimizzare l’ambiente votato al gaming, Acer ha introdotto le tecnologie Dolby Audio Premium e Acer TrueHarmony che offrono un suono eccezionale. Schermo ed impianto sonoro che risultano, quindi, eccellenti non solo per i giochi ma anche per godere di un Film in alta definizione.

Sotto il profilo delle prestazioni pure, Acer Nitro 5 propone i nuovi processori Intel di settima generazione, Kaby Lake, abbinati alle GPU NVIDIA GeForce GTX 1050. Alternativamente, gli utenti potranno optare per i processori AMD della serie A abbinati alle GPU AMD Radeon RX550. La memoria RAM può raggiungere, a seconda del modello scelto, i 32GB (DDR4 a 2400 MHz).

Acer ha voluto curare anche molto i tempi di avvio e di reattività del sistema operativo. Proprio per questo, Acer Nitro 5 dispone di SSD PCIe super-veloci (fino a 512 GB) accoppiati ad un disco fisso tradizionale opzionale per la memorizzazione dei dati (fino a 2TB). La scheda tecnica continua con due porte USB 2.0, una USB 3.0, una USB 3.1 Type-C e l’uscita HDMI 2.0.

Presente anche la tecnologia WiFi MIMO 802.11ac 2×2 che offre alte prestazioni di rete e basse latenze anche nel gaming. Tutta questa potenza, però, deve essere “tenuta sotto controllo”. Proprio per questo Acer ha lavorato molto sul sistema di raffreddamento per consentire che i notebook offrano un’eccellente dissipazione del calore.

Oltre alla presenza di due ventole, Acer Nitro 5 dispone della tecnologia Acer Coolboost che aumenta la velocità delle due ventole e permette agli utenti di controllare manualmente il sistema di raffreddamento del dispositivo quando l’utilizzo eccessivo lo richiede.

Il sistema operativo scelto è, come già anticipato, Windows 10. Questo significa poter contare su tutti i vantaggi delle soluzioni dedicate anche al gaming sviluppate direttamente da Microsoft.

Acer Nitro 5: disponibilità e prezzo (↑)

Acer Nitro 5 sarà disponibile all’interno dell’area EMEA a partire dal mese di agosto ad un prezzo base di 1.199 euro. Acer sottolinea che prezzi, disponibilità e configurazioni potrebbero variare a seconda del mercato in cui la famiglia di notebook Acer Nitro 5 sarà introdotta.

Acer Nitro 5, una volta in vendita, si potrà acquistare nelle principali catene di elettronica e nei maggiori eshop della rete.