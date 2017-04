Di Filippo Vendrame, 27 aprile 2017

Acer Predator X27 è un monitor con tecnologia Quantum Dot che offre un’esperienza di gioco spettacolare. Acer da sempre con la sua linea di prodotti Predator è vicina al mondo del gaming e con questo nuovo ed innovativo monitor vuole offrire agli appassionati di videogiochi uno strumento che renda l’esperienza di gioco davvero sbalorditiva. Grazie alla diagonale da 27 pollici ed al 4K questo monitor rappresenta davvero tutto quanto di meglio un giocatore può desiderare per la sua postazione.

Non si tratta, quindi, semplicemente di uno schermo per PC con specifiche da top di gamma ma piuttosto un prodotto unico nel suo genere in grado di stupire anche i palati più fini. Acer Predator X27 ben si sposa, quindi, con tutti gli altri prodotti della gamma Predator, sia notebook che PC Desktop, per realizzare una postazione di gioco in cui passare ore di divertimento sicuri che nulla sarà lasciato al caso.

Acer Predator X27: la recensione

Acer Predator X27: design (↑)

Come per tutti i prodotti della gamma Predator di Acer, anche Predator X27 dispone di un design davvero affascinante che fa ben intuire solo con un colpo d’occhio tutta la grande innovazione che si nasconde all’interno. Realizzato con materiali molto solidi che garantiscono una lunga durata nel tempo, questo monitor dispone anche di una sorta di protezione laterale e superiore per impedire che la luce riflessa nella stanza possa in qualche modo infastidire la visione delle immagini sul display.

Il supporto in metallo, dal design “tagliente”, è molto robusto per garantire stabilità ed ergonomia e permette la regolazione dell’inclinazione, della rotazione e dell’altezza.

Dunque, tutti i dettagli di questo monitor anche a livello costruttivo sono tutti curati nei minimi dettagli e così non poteva che essere vista la categoria a cui appartiene.

Acer Predator X27: scheda tecnica (↑)

Quanto offre dal punto di vista tecnico il nuovo Acer Predator X27 è davvero molto impressionante. Il monitor porta l’esperienza di gioco ad un nuovo livello grazie ad NVIDIA G-SYNCTM e all’HDR a risoluzione 4K (3840×2160 pixel), con una velocità di aggiornamento di 144 Hz. Acer Predator X27 dispone della tecnologia Quantum Dot che offre una gamma di colori più ampia, con una luminosità più elevata, una saturazione più profonda e una precisione migliore, per offrire immagini drammaticamente più vivaci.

Il Predator X27 supporta il 99% dello spazio colore Adobe RGB. Con un film Quantum Dot rivestito da nano punti di diversi tipi, che filtrano luci colorate molto specifiche, il nuovo display di Acer riesce a produrre una gamma di colori più ampia rispetto ai monitor standard, aumentando la purezza dei colori e l’efficienza.

Grazie alla tecnologia Acer HDR Ultra, offre il miglior contrasto possibile rispetto all’alta gamma dinamica, con un’avanzata illuminazione LED local dimming da 384 zone controllate separatamente, che si illuminano solo quando e dove è necessario. Non solo offre una gamma colori più ampia e più satura, ma anche un range di luminanza diverse volte superiore a quello dei monitor con gamma dinamica tradizionale. Regolando la retroilluminazione dietro le zone dello schermo che devono visualizzare il nero, questo appare più profondo e più scuro: un notevole vantaggio per i giocatori che amano i titoli più dark.

Galleria di immagini: Acer Predator X27, le immagini

Acer Predator X27 dispone della tecnologia Tobii di tracciamento oculare che è pensata come complementare alla tastiera e al mouse tradizionali, ruotando automaticamente la visualizzazione quando il giocatore osserva i lati dello schermo. Associando l’eye-tracking con il mouse e i comandi da tastiera o il gamepad si ha un’esperienza di gioco più ricca e coinvolgente, consentendo ai giocatori di imitare le azioni che si verificano nella vita reale, come il chinarsi improvvisamente per coprirsi o mirare a un bersaglio.

Predator GameView consente ai giocatori di effettuare precise regolazioni del colore, impostare la mira per la massima precisione di tiro e regolare le zone più scure per evidenziare la presenza di nemici.

Acer Predator X27: disponibilità e prezzo (↑)

Acer non ha ancora svelato date di commercializzazione ed il prezzo di questo suo innovativo monitor per il gioco.