Di Luca Colantuoni, 9 aprile 2018

Per accedere ad Internet e visualizzare i contenuti multimediali esistono oggi numerose soluzioni, dalle console ai cosiddetti Android Box. Una delle alternative migliori in termini di flessibilità di utilizzo e ingombro è rappresentata dai mini PC progettati da Acer fin dal 2016. Il produttore taiwanese ha annunciato una nuova versione del Revo Cube che offre prestazioni sufficienti per qualsiasi compito, inclusa la decodifica dei video in alta risoluzione. Le parole di Marco Cappella, Country Manager di Acer Italy, descrivono chiaramente il target del dispositivo:

Quella di navigare in Rete e condividere o godersi contenuti multimediali su un dispositivo potente e in grado di gestire display di dimensioni generose è un’esigenza sempre più sentita in ogni abitazione, anche nelle più moderne e limitate dal punto di vista dello spazio a disposizione.

Acer Revo Cube RN76: tutti i dettagli

L’estetica molto curata è sicuramente il punto di forza del Revo Cube RN76. Acer ha infatti realizzato un dispositivo che può trovare posto in ogni stanza dell’abitazione, anche se il suo posto ideale è accanto alla TV in salotto. Il mini PC è un piccolo parallelepipedo che misura solo 116,6x112x55,6 millimetri, quindi l’ingombro è piuttosto ridotto. Chi sceglie di usare il dispositivo in ufficio può fissarlo dietro il monitor tramite il kit di montaggio VESA in dotazione, liberando così spazio sulla scrivania.

Sulla parte frontale ci sono il pulsante di accensione, il jack audio da 3,5 millimetri e due porte USB 3.1 (Type-A e Type-C). Sul retro ci sono tutte le altre connessioni, tra cui le uscite video. Su tre lati sono state praticate alcune feritoie per l’uscita dell’aria calda spinta dalla ventola di raffreddamento. Il lato superiore è piatto e permette di appoggiare lo smartphone. Osservando meglio si nota il logo Qi che indica la presenza di un pad per la ricarica wireless dei dispositivi compatibili.

Scheda tecnica (↑)

Il Revo Cube RN76 viene offerto in diverse configurazioni. L’utente può scegliere modelli con processori dual core Intel Celeron 3865U a 1,8 GHz o Core i3-7130U a 2,70 GHz, entrambi basati sull’architettura Kaby Lake. Il Celeron integra una GPU Intel HD Graphics 610, mentre il Core i3 integra una GPU Intel HD Graphics 620. L’unica differenza è la frequenza massima (900 e 1.000 MHz, rispettivamente), dato che entrambe supportano output 4K a 60 Hz, DirectX 12, OpenGL 4.4 e la tecnologia Intel Quick Sync per la conversione dei video. La potenza grafica è sufficiente per la decodifica dei formati H.265 e VP9.

La dotazione standard di RAM DDR4 è 4 GB, ma è possibile arrivare a 16 GB. Per lo storage si può fare affidamento al disco a stato solido integrato (un SSD da 64 GB in formato mSATA) oppure aggiungere un SSD da 2,5 pollici fino a 256 GB. Per risparmiare si può optare per un tradizionale hard disk fino a 2 TB, anche se le prestazioni saranno decisamente inferiori. La connettività è invece garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti quattro porte USB 3.1 Gen 2 (tre Type-A e una Type-C) e le uscite video HDMI e DisplayPort.

Alcuni modelli vengono offerti “full optional” con mouse e tastiera USB di colore bianco. Acer permette di scegliere Windows 10 Home come sistema operativo oppure Endless OS basato su Debian.

Il Revo Cube RN76 è già disponibile in Italia ad un prezzo base di 279,00 euro. Può essere acquistato online e nei negozi fisici delle principali catene dell’elettronica di consumo. Il modello con processore Intel Celeron 3865U, SSD da 64 GB e 4 GB di RAM è in vendita anche su Amazon.