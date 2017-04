Di Luca Colantuoni, 27 aprile 2017

Gli ultrabook sono notebook piuttosto costosi e quindi indirizzati ad un ristretto numero di utenti. Acer offre però valide alternative a prezzi più abbordabili che possono soddisfare le esigenze di lavoratori e studenti. Durante l’evento next@acer organizzato a New York, il produttore taiwanese ha presentato due nuovi modelli della serie Swift 3 con schermo da 14 e 15,6 pollici, insieme allo Swift 1 con display da 13,3 pollici. Design elegante e qualità costruttiva sono le principali caratteristiche dei notebook che arriveranno in Italia nei prossimi mesi.

Acer Swift 3: tutti i dettagli

L’aspetto estetico è senza dubbio il migliore biglietto da visita dello Swift 3. Il notebook possiede un design molto gradevole, grazie al telaio in alluminio spazzolato che offre una sensazione di solidità e una piacevole sensazione tattile. Questo materiale consente di realizzare dispositivi eleganti con spessore molto ridotto (1,8 centimetri per il modello da 14 pollici e 1,9 centimetri per il modello da 15,6 pollici) che possono essere trasportati con estrema comodità, grazie alla loro leggerezza (1,8 Kg per il modello da 14 pollici e 2,2 Kg per il modello da 15,6 pollici) e alla buona resistenza agli urti. L’ampio Precision Touchpad permette di sfruttare le gesture di Windows 10 per navigare, scorrere e zoomare in maniera intuitiva, mentre la tastiera retroilluminata (opzionale) garantisce una digitazione confortevole anche in ambienti poco illuminati.

Scheda tecnica (↑)

Lo Switch 3 è disponibile in due versioni con schermo IPS da 14 e 15,6 pollici, entrambi con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e trattamento antiriflesso. Acer ha implementato diverse tecnologie che permettono una visualizzazione ottimale dei contenuti. Acer Color Intelligence regola in modo dinamico la gamma e la saturazione in tempo reale, ottimizzando il colore, la luminosità e la saturazione dello schermo. Acer BluelightShield, invece, consente di controllare la luce blu emessa dallo schermo per ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto durante l’uso notturno.

Gli utenti possono scegliere tra varie configurazioni, in base alle proprie necessità. Il produttore taiwanese offre modelli con processori Intel Core i7-7500U, Core i5-7200U e Core i3-7100U di settima generazione (Kaby Lake). La dotazione hardware comprende inoltre 4 e 8 GB di RAM DDR4 o LPDDR3, SSD con capacità di 128, 256 e 512 GB o hard disk da 500 GB, 1 TB e 2 TB. Per compiti meno gravosi è possibile sfruttare la GPU integrata nei processori Intel, ma chi necessita di maggiori prestazioni può optare per una scheda video discreta GeForce prodotta da Nvidia. Quest’ultima è sicuramente una piacevole novità rispetto alla precedente generazione.

Sul lato destro sono presenti lo slot microSD e una porta USB 3.0. Altre due porte USB 3.0 sono sul lato sinistro, accanto alla porta USB 3.1 Type-C, al jack audio da 3,5 millimetri e all’uscita HDMI. Nella parte superiore dello schermo è stata posizionata la webcam HD con tecnologia Super High Dynamic Range che ha ottenuto la certificazione per Skype for Business. La connettività wireless è affidata al modulo WiFi 802.11ac 2×2 MIMO. La batteria garantisce un’autonomia fino a 10 ore, grazie all’efficienza energetica dei nuovi processori Intel. Gli utenti aziendali apprezzeranno sicuramente il lettore di impronte digitali, compatibile con Windows Hello, che consente di effettuare il login con un semplice tocco. Le dimensioni sono 338x234x17,95 millimetri (14 pollici) e 384x255x18,95 millimetri (15,6 pollici). Il peso è 1,8 Kg per il modello da 14 pollici e 2,2 Kg per il modello da 15,6 pollici.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo Swift 3 è disponibile in tre gradevoli colori che mettono in risalto il design elegante e la qualità del telaio in alluminio spazzolato. I due modelli saranno in vendita a partire dal mese di luglio. Gli utenti italiani potranno acquistarli sul sito Acer e nei negozi specializzati ad un prezzo base di 799,00 euro. I prezzi delle singole configurazioni verranno comunicati nei prossimi giorni o in concomitanza all’avvio della commercializzazione.