Di Filippo Vendrame, 8 gennaio 2018

Acer Swift 7 2018 è un nuovo ultrabook Windows 10 pensato per i professionisti che cercano prestazioni, portabilità e connettività always-on all’interno di un unico prodotto. Presentato al CES 2018 di Las Vegas, trattasi dell’ultrabook più sottile al mondo grazie ai soli 8,98 millimetri di spessore. Dimensioni estremamente compatte che lo rendono perfetto per essere portato in giro per lavoro tutto il giorno.

La sua indole di perfetto strumento di lavoro è esaltata dalla connettività 4G LTE integrata che permette di garantire un accesso veloce ad Internet in ogni luogo ed in ogni momento della giornata. Un prodotto che per contenuti è sicuramente uno dei punti di rifermento della categoria.

Acer Swift 7 2018

Acer Swift 7 2018: design

Acer ha lavorato molto per rendere i suo nuovo Acer Swift 7 in versione 2018 non sono compatto e leggero ma anche estremamente bello. Questo innovativo ultrabook Windows 10 dispone di un’elegante scocca unibody in alluminio in grado di offire un look estremamente sofisticato che piacerà soprattutto ai manager ed ai professionisti più esigenti. Di effetto anche la tastiera retroilluminata che oltre ad essere molto bella alla vista risulta molto comoda nella digitazione in condizioni di bassa luminosità.

Il nuovo Acer Swift 7 colpisce, dunque, non solo per i contenuti ma anche per l’estetica.

Acer Swift 7 2018: scheda tecnica

Acer Swift 7 2018 è uno dei prodotti di riferimento del costruttore per questo 2018 e i suoi contenuti tecnici sono davvero molto interessanti e di assoluto rilievo. Il nuovo ultrabook dispone di un display IPS Full HD da 14 pollici che integra la tecnologia Acer Color Intelligence in grado di garantire il massimo della nitidezza delle immagini. Il display è touch ed è protetto da un vetro in Gorilla Glass che garantisce elevata resistenza. Lo stesso materiale è utilizzato per proteggere il touchpad.

Cuore pulsante del nuovo Acer Swift 7 il potente processore Intel Core i7 di settima generazione in grado di offrire prestazioni molto elevate. Gli 8 GB di memoria RAM LPDDR3 garantiscono un multitasking sempre rapido e senza intoppi mentre l’SSD da 256 GB offre tanto spazio ed un accesso rapido ai dati memorizzati.

A rimarcare nuovamente la natura “business” di questo ultrabook Windows 10 la presenza di un lettore di impronte digitali che consente di proteggere il sistema operativo da accessi non autorizzati sfruttando il sistema di autenticazione biometrica Windows Hello di Windows 10.

La dotazione tecnica prosegue con una webcam, due porte USB-C 3.1 e connettività wireless 802.11ac con MIMO 2×2. Uno degli ulteriori punti di forza di questo modello è il supporto integrato al 4G LTE. Il nuovo Acer Swift 7 dispone del modem Intel XMM 4G LTE con supporto alle nanoSIM ed all’eSIM. Il nuovo ultrabook di Acer viene fornito con un profilo Transatel provvisto di un massimo di 1 GB di traffico Internet gratuito valido per un mese in 48 paesi per consentire agli utenti di poter lavorare da subito in tutto il mondo. Tuttavia, per chi ne avesse necessità, ulteriori piani dati possono essere acquistati con facilità attraverso l’applicazione Mobile Plans in ogni momento e luogo.

Questo nuovo ultrabook accompagnerà per tutta la giornata il lavoro del professionista in quanto Acer dichiara che il suo nuovo prodotto di punta dispone di un’altissima autonomia grazie ad una batteria in grado di durare un’intera giornata di lavoro (sino a 10 ore).

Infine, il nuovo Acer Swift 7 in versione 2018 può contare su tutti i vantaggi di Windows 10, soprattutto in ottica produttività e sicurezza. Oltre a Windows Hello, gli utenti potranno approfittare degli strumenti di sicurezza del sistema operativo di Microsoft e di soluzioni come OneDrive, Skype e Cortana.

Acer Swift 7 2018: disponibilità e prezzo

Tanta tecnologia e qualità, però, si fanno pagare. Acer fa sapere che il nuovo Acer Swift 7 2018 sarà disponibile da aprile all’interno del mercato EMEA con prezzi a partire da 1899 euro. Tuttavia, la società evidenzia che specifiche, prezzi e disponibilità potrebbero variare leggermente a seconda del Paese in cui questo nuovo ultrabook sarà messo in vendita.