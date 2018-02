Di Luca Colantuoni, 25 febbraio 2018

Il produttore cinese (Alcatel è un marchio di TCL Communication) ha annunciato sei nuovi smartphone Android al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La caratteristica comune è lo schermo con rapporto di aspetto 18:9, mentre la dotazione hardware varia da modello a modello, in modo da offrire una scelta più ampia agli utenti. Il top di gamma Alcatel 5 è quello che rappresenta al meglio le novità introdotte dall’azienda per quanto riguarda i materiali e l’estetica.

Per quasi 20 anni, Alcatel è stata leader nella creazione di esperienze tecnologiche premium e di alta qualità accessibili ai consumatori di tutto il mondo. Con questa nuova rotta di modernizzazione del nostro portfolio di smartphone confermiamo il costante impegno a superare i confini per realizzare smartphone a prezzi accessibili che forniscano nello stesso tempo esperienze sempre più ricche e un design premium.

Alcatel 5: tutti i dettagli

Il design SIMGANIC (Simple and Organic) dello smartphone è certamente la novità più interessante, in quanto svela la nuova filosofia del produttore incentrata su un approccio che permette di realizzare prodotti «attenti alle esigenze delle persone». Gli utenti possono sfruttare l’ampio schermo FullView per navigare in Internet, interagire con gli amici sui social network e soprattutto guardare film con un’esperienza cinematografica. Il produttore ha ridotto al minino lo spessore delle cornici su tre lati, ottenendo uno screen-to-body ratio del 77,4%. La cornice superiore è invece abbastanza evidente, ma lo spazio supplementare viene utilizzato dalla doppia fotocamera frontale.

Molto curata anche l’estetica, grazie all’uso dell’alluminio spazzolato per il telaio che dona un aspetto elegante e una sensazione di solidità. La finitura opaca evita la visualizzazione delle impronte, mentre la leggera curvatura lungo i bordi migliora il grip, riducendo il rischio di cadute accidentali.

Scheda tecnica

Alcatel 5 possiede uno schermo IPS da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), protetto da un vetro 2.5D. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750 (quattro Cortex-A53 a 1,5 GHz e quattro Cortex-A53 a 1 GHz), affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM. Sono presenti inoltre la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0.

Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 12 megapixel (16 megapixel interpolati), obiettivo con cinque lenti e apertura f/2.2, flash dual tone. Più interessante la dual camera frontale con sensori da 13 megapixel (16 megapixel interpolati) e 5 megapixel (8 megapixel interpolati), abbinati rispettivamente ad obiettivi con apertura f/2.0 e grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.4. Il passaggio dalla modalità autoritratto alla modalità selfie di gruppo, che sfrutta l’obiettivo grandangolare, avviene automaticamente quando lo smartphone rileva più di due volti nell’inquadratura.

Alcatel ha aggiunto varie funzionalità fotografiche. Social Mode offre un set di strumenti per il fotoritocco delle immagini. Con Social Square è possibile rivedere le foto scattate in una metà dello schermo, mentre il mirino della fotocamera rimane attivo nell’altra metà. Il collage istantaneo consente di combinare gli scatti migliori in formati predefiniti, mentre Photo Booth permette di scattare quattro foto in successione (una al secondo). Per lo sblocco dello smartphone è possibile usare il lettore di impronte digitali sul retro oppure il riconoscimento facciale (Face Key).

La batteria da 3.000 mAh offre un’autonomia fino a 30 ore in conversazione e 470 ore in standby. Dimensioni e peso sono 152,35×71,1×8,45 millimetri e 144 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android Nougat. Probabile ma non confermato l’aggiornamento ad Android Oreo.

Alcatel 5 sarà disponibile (anche in Italia) nelle colorazioni Metallic Gold e Metallic Black. Il prezzo dello smartphone è 229,00 euro.