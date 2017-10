Di Cristiano Ghidotti, 11 ottobre 2017

Il nuovo Amazon Kindle Oasis alza l’asticella in termini di specifiche e design, andando a migliorare la prima generazione del dispositivo introdotta sul mercato nella primavera 2016. Un eBook reader che mantiene il design asimmetrico del predecessore, evolvendo sulla base dei feedback raccolti dalla community di utenti in questo anno e mezzo.

Amazon Kindle Oasis (2017): tutti i dettagli

I passi in avanti compiuti in termini di design sono notevoli. Anzitutto, va sottolineato l’ottenimento della certificazione IPX8 che di fatto rende il lettore waterproof, resistente all’acqua fino a due metri di profondità per un massimo di un’ora. Nessun timore, dunque, per chi desidera utilizzarlo nella vasca da bagno o in piscina, anche se per ovvie ragioni è consigliabile non immergerlo.

Il form factor è stato inoltre ottimizzato in modo da rispondere a un’esigenza ben precisa: destinare un’area maggiore alla visualizzazione delle pagine. Per questo motivo il Kindle Oasis (2017) integra un display Paperwhite da 7 pollici con sistema per la diffusione uniforme della luce. È il più ampio di sempre (30% di parole in più per ogni pagina), con densità pari a 300 ppi così da poter mostrare i volumi con la qualità tipografica di un libro cartaceo e senza alcun tipo di riflesso, nemmeno durante le sessioni di lettura all’aperto o sotto la luce diretta del sole.

Il profilo è studiato per concentrare il baricentro sul palmo della mano, proprio come accade con un libro tradizionale, indipendentemente da quella utilizzata: il testo ruota automaticamente a seconda che si impugni il device con la destra oppure con la sinistra. Il passaggio da una pagina all’altra può poi essere effettuato toccando lo schermo oppure premendo i due pulsanti fisici a lato del display, dal funzionamento personalizzabile. Il retro è realizzato in alluminio, riproponendo l’impugnatura ergonomica costituita dalla batteria interna che ne semplifica l’utilizzo con una sola mano, mentre il rivestimento della parte anteriore è in vetro. Nella sezione più sottile lo spessore è ridotto a soli 3,4 mm, per un peso complessivo che si attesta a 194 grammi.

Scheda e funzionalità (↑)

Amazon afferma di aver migliorato le specifiche hardware di Kindle Oasis, così da garantire un’esperienza di lettura migliore rispetto a quanto avveniva con la prima generazione del device, soprattutto in termini di tempi necessari per il caricamento delle pagine. A livello di feature risultano particolarmente interessanti quelle dedicate alla personalizzazione: sono state incluse nuove dimensioni per i caratteri e diversi livelli di intensità per il grassetto, così da incrementare la leggibilità del testo e non affaticare la vista.

Restando in tema, oltre al font OpenDyslexic ora è possibile attivare quella che è a tutti gli effetti una modalità notturna, invertendo il bianco e il nero sullo schermo. Una caratteristica particolarmente utile per chi è sensibile alla luce. Ancora, la luminosità può essere regolata automaticamente e in modo dinamico in base all’ambiente in cui ci si trova oppure impostata manualmente.

Vi si aggiungano Whispersync per memorizzare l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni, l’archiviazione cloud dei libri, Word Wise per imparare il significato dei termini più difficili di una lingua straniera, la segnalazione del tempo necessario per terminare un capitolo o un intero volume (in base alla propria velocità), un vocabolario personalizzato, la condivisione di passaggi sottolineati o citazioni, la consultazione rapida delle voci su Wikipedia e Kindle Freetime per stimolare i più piccoli alla lettura attraverso l’assegnazione di premi al raggiungimento di determinati obiettivi fissati dai genitori.

Considerando i consumi ridotti al minimo del dispositivo, la batteria ha una capacità sufficiente a garantire un’autonomia di diverse settimane, con un processo di ricarica che richiede meno di due ore per passare da 0% a 100%. Così Dave Limp, Senior Vice President di Amazon Devices and Services, ha definito il prodotto.

Dieci anni fa abbiamo introdotto il nostro primo Kindle con l’obiettivo di consegnare qualunque libro sia mai stato scritto nel giro di non più di 60 secondi. Grazie a uno schermo più grande da 7 pollici, con una risoluzione di 300 ppi e un design resistente all’acqua, il nuovo Kindle Oasis è il nostro Kindle più innovativo di sempre. Il suo design sottile e leggero permette a ogni lettore di poter restare immerso nel mondo del proprio autore preferito in molti più luoghi.

Il catalogo di libri (↑)

La seconda generazione di Oasis, così come gli altri device della linea, offre l’accesso a tutto il catalogo di libri messo a disposizione dal Kindle Store. La piattaforma ospita oltre cinque milioni di eBook inclusi i best seller più recenti, i romanzi Kindle Single e molto altro ancora.

Da sottolineare inoltre la formula in abbonamento Kindle Unlimited, proposta al prezzo mensile di 9,99 euro e che offre la possibilità di scegliere tra più di un milione di volumi (circa 35.000 in lingua italiana).

Prezzo e disponibilità (↑)

Il nuovo Kindle Oasis è disponibile per l’acquisto in pre-ordine fin dal momento dell’annuncio, ovviamente su Amazon, al prezzo di 249,99 euro per la versione con 8 GB di memoria interna. Quella invece più capiente da 32 GB è in vendita a 279,99 euro. Chi lo desidera può poi optare per il modello da 32 GB con connettività mobile gratuita, al costo di 339,99 euro. L’avvio delle spedizioni per le prime unità acquistate è fissato per il 31 ottobre 2017.

Diverse le custodie disponibili, con un design studiato per richiudersi seguendo il profilo del dispositivo. Possono anche trasformarsi all’occorrenza in un supporto per la lettura. Vi sono quelle in tessuto impermeabile in vendita a 44,99 euro (Blu, Bianco, Nero) e quelle in pelle di alta qualità acquistabili a 59,99 euro (Nero Onice, Bordeaux e Marrone Chiaro).