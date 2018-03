Di Cristiano Ghidotti, 30 maggio 2013

Apple iPod touch (2013) è un lettore multimediale equipaggiato con sistema operativo iOS 6. Il comparto hardware vede la presenza di un display Retina da 4 pollici con risoluzione 1136×640 pixel (326 ppi) e tecnologia IPS, processore dual core Apple A5, 512 MB di RAM, 16 GB di memoria interna per lo storage, fotocamera anteriore da 1,2 megapixel per le videochiamate FaceTime, modulo WiFi, Bluetooth 4.0, connettore Lightning, microfono, altoparlante integrato, jack da 3,5 mm per gli auricolari, giroscopio e accelerometro. Il tutto in dimensioni pari a 123,4×58,6×6,1 mm, con un peso di 86 grammi.